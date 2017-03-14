СБУ запобігла поширенню російських пропагандистських телеканалів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Протиправну діяльність групи осіб, які організували трансляцію заборонених російських пропагандистських телеканалів, припинили співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
"Зловмисники, громадяни Росії, Казахстану та України, створили підпільний телекомунікаційний центр та поширювали російську пропаганду не лише в Україні, а й на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у Святошинському районі Києва на території режимно-секретних об’єктів одного з науково-дослідних інститутів правоохоронці вилучили фінансові документи, що підтверджують протиправну діяльність, обладнання для декодування зашифрованого супутникового сигналу, радіотелевізійну апаратуру, російські картки доступу до мереж супутникового телебачення, серверне та інше обладнання загальною вартістю майже два мільйони гривень.
Наразі припинено трансляцію 76 російських каналів, заборонених рішенням Нацради України з питань телебачення та радіомовлення, що могли приймати більше ніж 350 тисяч абонентів.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.361 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, службовців держпідприємства запідозрили у привласненні 87 мільйонів гривень.