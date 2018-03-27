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СБУ закрила в'їзд в Україну 23 видвореним з Британії росіянам

СБУ закрила в'їзд в Україну 23 видвореним з Британії росіянам

Київ • УНН

 • 9773 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Служба безпеки України закрила в’їзд 23 громадянам Росії, яких видворили з Великої Британії у зв'язку з отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

Зазначається, що в’їзд закрили 23 росіянам, яких видворили з Великої Британії і які причетні до розвідувальних служб РФ.

“Голова СБУ (Василь Грицак — ред.) зазначив, що їхня діяльність є зухвалим знущанням над однією з ключових функцій дипломатичного представництва, визначених Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року — заохочення дружніх взаємостосунків між державами”, — сказано у повідомленні.

За словами Грицака, російські розвідники під прикриттям дипломатів все частіше вдаються до цинічних провокацій, спрямованих на підрив основ міжнародної стабільності та безпеки.

Як повідомляв УНН, СБУ надіслала до МЗС України доказові матеріали щодо цілеспрямованої діяльності на шкоду державі 13 російських дипломатів, стосовно яких було прийнято рішення про видворення з української території.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів.

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