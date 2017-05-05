СБУ заборонила Стівену Сігалу в'їзд до України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Служба безпеки України заборонила американському акторові Стівену Сігалу в'їзд в Україну на 5 років. Про це УНН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
“Так заборонили” , - сказала Олена Гітлянська, відповідаючи на запитання журанліста чи дійсно заборонила СБУ в’їзд в Україну Стівену Сігалу.
Речник СБУ також уточнила, що заборона на в’їзд діятиме протягом 5 років.
Нагадаємо, російській та українській телеведучій, учасниці ComedyWoman Катерині Варнаві заборонили в’їзд до України на п’ять років.