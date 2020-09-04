СБУ викрила компанії на збуті шпигунського софту з РФ

“Кіберфахівці СБУ викрили протиправну діяльність групи вітчизняних компаній, які незаконно реалізовували програмне забезпечення, розроблене спецслужбами РФ. Оперативники та слідчі СБУ встановили, що зловмисники встигли реалізувати понад 100 програмних продуктів, які впроваджувались в інформаційні системи, у тому числі державних структур. Ці програми приховано збирали інформацію та передавали всі дії користувачів на сервери, що контролюються російськими спецслужбами. Проведена експертиза підтвердила, що програмні продукти є шпигунськими. За попередніми висновками фахівців, вони створені та використовуються в інтересах спецслужб країни-агресора”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розслідування слідчі СБУ провели обшуки в офісах комерсантів у Києві та Дніпропетровській області. Вилучено обладнання, речі та документи, що підтверджують причетність фігурантів до протиправної діяльності.

“Наразі співробітники спецслужби встановлюють всіх покупців шпигунських програм та надають допомогу у їх видаленні з інформаційних систем”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що слідчі органів безпеки повідомили організатору групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 (Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, французького військового підозрюють у шпигунстві на користь Росії.