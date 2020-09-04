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СБУ разоблачила компании на сбыте шпионского софта из РФ

Киев • УНН

 • 17918 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы отечественных компаний, которые незаконно реализовывали программное обеспечение со шпионскими продуктами спецслужб РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ разоблачила компании на сбыте шпионского софта из РФ

"Киберспециалисты СБУ разоблачили противоправную деятельность группы отечественных компаний, которые незаконно реализовывали программное обеспечение, разработанное спецслужбами РФ. Оперативники и следователи СБУ установили, что злоумышленники успели реализовать более 100 программных продуктов, которые внедрялись в информационные системы, в том числе государственных структур. Эти программы скрыто собирали информацию и передавали все действия пользователей на серверы, контролируемые российскими спецслужбами. Проведенная экспертиза подтвердила, что программные продукты являются шпионскими. По предварительным выводам специалистов, они созданы и используются в интересах спецслужб страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования следователи СБУ провели обыски в офисах коммерсантов в Киеве и Днепропетровской области. Изъято оборудование, принадлежности и документы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности.

"Сейчас сотрудники спецслужбы устанавливают всех покупателей шпионских программ и оказывают помощь в их удалении с информационных систем", - указано в сообщении.

Сообщается, что следователи органов безопасности сообщили организатору группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 (Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, французского военного подозревают в шпионаже в пользу России.

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