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СБУ викрила комерсантів у Дніпрі на фінансуванні "ДНР"

СБУ викрила комерсантів у Дніпрі на фінансуванні "ДНР"

Київ • УНН

 • 8939 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. У Дніпрі співробітники Служби безпеки України викрили комерсантів на фінансуванні терористів "Донецької народної республіки". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

"Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець разом зі спільниками організував нелегальний бізнес в одному з орендованих офісів обласного центру. Кілька разів на тиждень до офісу приїжджали "кур’єри" з тимчасово непідконтрольної українській владі території, які доставляли готівкові гривні для конвертації в іноземну валюту", - йдеться у повідомленні.

У Дніпрі колишній банківській працівник через "старі зв’язки" забезпечував бойовикам нелегальну купівлю валюти за курсом нижче встановленого Нацбанком. Частина "відмитих" грошей спрямовувалася на фінансове та матеріальне забезпечення терористичного угруповання.

Під час обшуків в їхньому офісі співробітники СБУ вилучили 5,5 млн гривень, фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку, з доказами проведення нелегальних фінансових оборудок.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Нагадаємо, столичні правоохоронці викрили та припинили діяльність підпільної друкарні, де виготовляли підроблені медичні довідки, техпаспорти та інші документи.

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