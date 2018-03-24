СБУ викрила двох жителів Дніпропетровщини на антиукраїнській агітації в соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили двох жителів Дніпропетровської області, які за завданням спецслужб РФ проводили антиукраїнську агітацію у соціальних мережах. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що зловмисники поширювали в Інтернеті агітацію за створення так званої „новоросії“ та ідеї територіального розширення терористичних утворень „Л/ДНР“”, — сказано у повідомленні.
Як заявили в СБУ, агітаторів найняли жителі тимчасово окупованого Донецька та Криму, які представлялись співробітниками органів безпеки РФ. Безпосереднє встановлення контакту відбулось через близьких родичів та друзів зловмисників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.
Співробітники СБ України також зафіксували, що одним із завдань агентів був пошук проросійськи налаштованих осіб для участі у фейкових протестних акціях.
Під час проведення обшуків правоохоронці виявили комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку для спілкування з російськими кураторами.
Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.110 КК України.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила у Києві координатора мережі антиукраїнських інтернет-ресурсів.