СБУ разоблачила двух жителей Днепропетровской области на антиукраинской агитации в соцсетях
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух жителей Днепропетровской области, которые по заданию спецслужб РФ проводили антиукраинскую агитацию в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Правоохранители установили, что злоумышленники распространяли в Интернете агитацию за создание так называемой "Новороссии" и идеи территориального расширения террористических образований " Л/ДНР"", - говорится в сообщении.
Как заявили в СБУ, агитаторов наняли жители временно оккупированного Донецка и Крыма, которые представлялись сотрудниками органов безопасности РФ. Непосредственное установление контакта произошло через близких родственников и друзей злоумышленников, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.
Сотрудники СБ Украины также зафиксировали, что одной из задач агентов был поиск пророссийски настроенных лиц для участия в фейковых протестных акциях.
Во время проведения обысков правоохранители обнаружили компьютерное оборудование и средства связи для общения с российскими кураторами.
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст.110 УК Украины.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила в Киеве координатора сети антиукраинских интернет-ресурсов.