СБУ викликала Саакашвілі на допит 10 січня – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Служба безпеки України викликала колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на допит 10 січня. Про це УНН повідомив адвокат М. Саакашвілі Руслан Чернолуцький.
"Так, викликали. На 11:00 в Головне управління СБУ", - повідомив Р.Чернолуцький.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні, 5 січня Міхеїл Саакашвілі мав прибути на допит до Печерського РУВС у якості свідка подій біля Жовтневого палацу, проте згодом допит перенесли на 9-10 січня.