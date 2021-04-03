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СБУ в понеділок відкриє кримінальну справу через “зникнення” майже 400 км нафтопроводу - Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Служба безпеки України у понеділок відкриє кримінальну справу через “зникнення” майже 400 км стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави. Про це сказав в ефірі передачі “Свобода слова Савіка Шустера” секретар РНБО України Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

“Що стосується труби — дійсно, 377,8 км — після того, як цю трубу передали у власність українського народу, після того як відбулась верифікація, вони десь зникли протягом 2017-2019 року. Служба безпеки України в понеділок скоріш за все буде відкривати карну справу на підставі сьогоднішніх рішень за ст 113 „Диверсія“... по факту”, — сказав Данілов.

Деталі

Зі слів секретаря РНБО, це відбувалось на території двох областей на Західній Україні “коли на території цих областей працювала прокуратура, СБУ, міністерство внутрішніх справ”.

“377,8 км — це не пачка цигарок, яку можна загубити, і ніхто не побачить”, — додав він.

Довідково

20 лютого Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року “Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави” щодо частини нафтопродуктопроводів, що проходять через територію України, загальною довжиною 1433 км, з рекомендаціями правоохоронним органам з’ясувати обставини, за яких державна власність опинилася у приватних руках.

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Зокрема, було вирішено визнати, що “бездіяльність” Кабміну щодо виконання зазначеного в одному з минулих рішень РНБО, “щодо визначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів Самара — Західний напрямок і Грозний — Армавір — Трудова, що проходять через територію України, загальною довжиною 1433 км, призвела до втрати державного контролю над цими об’єктами”.

Кабміну разом зі Службою безпеки України було доручено провести перевірку для встановлення причини невиконання зазначеного в одному з минулих рішень РНБО і за результатами вжити відповідних заходів реагування.

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