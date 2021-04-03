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СБУ в понедельник откроет уголовное дело из-за "исчезновение" почти 400 км нефтепровода - Данилов

СБУ в понедельник откроет уголовное дело из-за "исчезновение" почти 400 км нефтепровода - Данилов

Киев  •  УНН

 • 26952 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Служба безопасности Украины в понедельник откроет уголовное дело из-за "исчезновения" почти 400 км стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства. Об этом сказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

“Что касается трубы — действительно, 377,8 км — после того, как эту трубу передали в собственность украинского народа, после того как состоялась верификация, они куда-то исчезли в течение 2017-2019 года. Служба безопасности Украины в понедельник скорее всего будет открывать уголовное дело на основании сегодняшних решений по ст 113 „Диверсия“ ... по факту”, — сказал Данилов.

Детали

По словам секретаря СНБО, это происходило на территории двух областей в Западной Украине “когда на территории этих областей работала прокуратура, СБУ, министерство внутренних дел”.

“377,8 км — это не пачка сигарет, которую можно потерять, и никто не увидит”, — добавил он.

Справка

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года “О принятии мер по защите имущественных интересов государства” по части нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины, общей протяженностью 1433 км, с рекомендациями правоохранительным органам выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

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В частности, было решено признать, что “бездействие” Кабмина по выполнению указанного в одном из прошлых решений СНБО, “по определению центрального органа исполнительной власти, ответственного за сохранность и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов Самара — Западное направление и Грозный — Армавир — Трудовая, проходящих через территорию Украины, общей длиной 1433 км, привела к потере государственного контроля над этими объектами”.

Кабмину вместе со Службой безопасности Украины было поручено провести проверку для установления причины невыполнения указанного в одном из прошлых решений СНБО и по результатам принять соответствующие меры реагирования.

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