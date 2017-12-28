СБУ ще не визначила дату допиту Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Служба безпеки України ще не визначилася з датою нового виклику на допит екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі. Про це УНН повідомили у СБУ.
"Із датою ще не визначилися. Йде узгодження", - сказали у СБУ.
Як повідомляв УНН, 26 грудня Саакашвілі заявляв, що його викликали до СБУ однією повісткою для проведення допиту та відібрання зразків голосу. А такі одночасні слідчі дії, на його думку, суперечать нормам Кримінально-процесуального кодексу України. Таким чином, він відмовився від допиту в СБУ.
Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади. У ГПУ заявили, що М.Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.