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СБУ ще не визначила дату допиту Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Служба безпеки України ще не визначилася з датою нового виклику на допит екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі. Про це УНН повідомили у СБУ.

СБУ ще не визначила дату допиту Саакашвілі

"Із датою ще не визначилися. Йде узгодження", - сказали у СБУ.

Як повідомляв УНН, 26 грудня Саакашвілі заявляв, що його викликали до СБУ однією повісткою для проведення допиту та відібрання зразків голосу. А такі одночасні слідчі дії, на його думку, суперечать нормам Кримінально-процесуального кодексу України. Таким чином, він відмовився від допиту в СБУ.

Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади. У ГПУ заявили, що М.Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.

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