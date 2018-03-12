СБУ проводить 25 обшуків у підозрюваних в проведенні антиукраїнських акцій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Співробітники СБУ проводять 25 обшуків у осіб, які підозрюються у проведенні антиукраїнських акцій на користь країні-агресору. Про це на своїй сторінці у Facebook написала речник СБУ Олена Гітлянська, передає УНН.
“Сьогодні Служба безпеки України проводить понад 25 санкціонованих обшуків у різних регіонах України в осіб, які сприяють країні-агресору в проведені антиукраїнських акцій”, — написала О.Гітлянська.
За її словами, під час обшуків вилучено пропагандистські матеріали, зброя, вибухівка та багато інших доказів підривної роботи проти України.
О.Гітлянська зазначила, що більш детальна інформація буде оприлюднена на сайті СБУ після завершення всіх необхідних процесуальних дій.
“На жаль, серед цих громадян є ті, хто має відношення до журналістського цеху, але приналежність до професії не може бути індульгенцією від законної відповідальності за антидержавницькі дії. Тому просимо вас не давати передчасні оцінки до оприлюднення всіх матеріалів”, — наголосила представник СБУ.
Як повідомляв УНН, у Києві СБУ викрила адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах.