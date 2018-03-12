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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 40897 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55403 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58911 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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СБУ проводит 25 обысков у подозреваемых в проведении антиукраинских акций

СБУ проводит 25 обысков у подозреваемых в проведении антиукраинских акций

Киев  •  УНН

 • 11208 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Сотрудники СБУ проводят 25 обысков у лиц, подозреваемых в проведении антиукраинских акций в пользу стране-агрессору. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.

“Сегодня Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций”, — написала Е.Гитлянская.

По ее словам, во время обысков изъято пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против Украины.

Е.Гитлянская отметила, что более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий.

“К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистского цеха, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов”, — подчеркнула представитель СБУ.

Как сообщал УНН, в Киеве СБУ разоблачила администраторов антиукраинских групп в соцсетях.

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