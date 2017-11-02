Європа не вводила санкцій щодо Є.Пригожина і Д.Уткіна

"Наскільки я знаю, немає. Тому що списки персональні європейських санкцій вони, скажімо, досить акуратно до цього ставляться", - сказав Д.Золотухін, відповідаючи на запитання, чи введені Європою санкції щодо Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна.

20 червня США ввели санкції щодо Є.Пригожина і Д.Уткіна.

Нагадаємо, у СБУ є відео, яке доводить, що Луганський аеропорт захопила група "Вагнера".