Європа не вводила санкцій щодо Є.Пригожина і Д.Уткіна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Європа не вводила персональні санкції щодо Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна, яких пов'язують з приватною військовою кампанією "Вагнер", про участь якої в конфлікті на Донбасі і в Сирії заявляли раніше в СБУ. Про це на брифінгу заявив заступник міністра з інформаційної політики України Дмитро Золотухін, передає кореспондент УНН.
"Наскільки я знаю, немає. Тому що списки персональні європейських санкцій вони, скажімо, досить акуратно до цього ставляться", - сказав Д.Золотухін, відповідаючи на запитання, чи введені Європою санкції щодо Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна.
20 червня США ввели санкції щодо Є.Пригожина і Д.Уткіна.
Нагадаємо, у СБУ є відео, яке доводить, що Луганський аеропорт захопила група "Вагнера".