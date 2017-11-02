Европа не вводила санкции в отношении Е.Пригожина и Д.Уткина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Европа не вводила персональные санкции в отношении Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которых связывают с частной военной кампанией "Вагнер", об участии которой в конфликте на Донбасе и в Сирии заявляли ранее в СБУ. Об этом на брифинге заявил заместитель министра по информационной политике Украины Дмитрий Золотухин, передает корреспондент УНН.
"Насколько я знаю, нет. Потому что списки персональные европейских санкций они, скажем, достаточно аккуратно к этому относятся", - сказал Д.Золотухин, отвечая на вопрос, введены ли Европой санкции в отношении Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.
20 июня США ввели санкции в отношении Е.Пригожина и Д.Уткина.
Напомним, в СБУ есть видео доказывающее, что Луганский аэропорт захватила группа "Вагнера".