Европа не вводила санкции в отношении Е.Пригожина и Д.Уткина

"Насколько я знаю, нет. Потому что списки персональные европейских санкций они, скажем, достаточно аккуратно к этому относятся", - сказал Д.Золотухин, отвечая на вопрос, введены ли Европой санкции в отношении Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

20 июня США ввели санкции в отношении Е.Пригожина и Д.Уткина.

Напомним, в СБУ есть видео доказывающее, что Луганский аэропорт захватила группа "Вагнера".