СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру колишньому керівнику охорони експрезидента-втікача Віктора Януковича, передає УНН.
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"Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора. Мова йде про В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича", - вказали у СБУ.
Як зазначили у СБУ, "після захоплення Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору".
За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань рф на тимчасово захопленій частині півдня України. Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ, повідомили у СБУ.
"У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором «мвс» і «державної служби безпеки» у тимчасово окупованій Херсонщині", - зазначили у спецслужбі.
У подальшому, як повідомляється, вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей.
"Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони", - повідомили у СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
Нагадаємо
В Україні заочно судитимуть експрезидента-втікача Віктора Януковича та його головного охоронця за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.