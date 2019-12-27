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СБУ: посадовці підрозділу Нацакадемії аграрних наук привласнили понад 2 млн грн

СБУ: посадовці підрозділу Нацакадемії аграрних наук привласнили понад 2 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Полтавщині керівництво структурного підрозділу Національної академії аграрних наук викрили на махінаціях із зерновими на понад 2 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

"На Полтавщині керівництво структурного підрозділу Національної академії аграрних наук організувало механізм незаконного збагачення під час використання цінних земель держустанови", - йдеться в повідомленні.

Так, для здійснення оборудки чиновники Академії вступили у змову із фірмою-орендатором. Спільники штучно занизили показники урожайності на землях Академії, а зібране збіжжя вивезли до приватних елеваторів. Різницю між реальними цифрами та задекларованими змовники привласнили, відзначили у спецслужбі.

"Корупційну схему викрила СБУ. Під час обшуків у комерсантів виявили документацію зі справжніми показниками зібраних зернових та чорнову бухгалтерію. Також вилучено 2,3 мільйона гривень, привласнених учасниками оборудки. Наразі на необліковані кошти накладено арешт", - зазначається в повідомленні.

Також, відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення через зловживання службовим становищем.

"За корупційні схеми зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі", - додається в повідомленні.

Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду скеровано справу щодо незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України.

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