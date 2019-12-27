СБУ: чиновники подразделения Нацакадемии аграрных наук присвоили более 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Полтавской области руководство структурного подразделения Национальной академии аграрных наук уличили в махинациях с зерновыми более чем 2 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В Полтавской области руководство структурного подразделения Национальной академии аграрных наук организовало механизм незаконного обогащения при использовании ценных земель госучреждения", - говорится в сообщении.
Так, для осуществления оборудки чиновники Академии вступили в сговор с фирмой-арендатором. Сообщники искусственно занизили показатели урожайности на землях Академии, а собранное зерно вывезли в частные элеваторы. Разницу между реальными цифрами и декларируемыми заговорщики присвоили, отметили в спецслужбе.
"Коррупционную схему разоблачила СБУ. Во время обысков у коммерсантов обнаружили документацию с настоящими показателями собранных зерновых и черновую бухгалтерию. Также изъято 2,3 миллиона гривен, присвоенных участниками сделки. Сейчас на неучтенные средства наложен арест", - отмечается в сообщении.
Также, открыто уголовное производство по факту присвоения путем злоупотребления служебным положением.
"За коррупционные схемы злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Высший антикоррупционного суд направлено дело о незаконном завладении особенно ценными землями Национальной академии аграрных наук Украины.