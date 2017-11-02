СБУ не оголошувала в міжнародний розшук керівника "Вагнера" Уткіна

"Понад 1500 осіб, інформацію про яких має СБУ щодо їх належності до так званої ПВК "Вагнера", - зазначив І.Гуськов.

Він зазначив, що в рамках великої справи, яку розслідує СБУ, перевіряється також діяльність і 150 встановлених членів приватної воєнної кампанії "Вагнера".

"СБУ розслідується справа за ст.258 ККУ (участь у терористичній організації, терористичній діяльності), в рамках якої здійснюється збір інформації про кожного найманця, про кожного бойовика, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці терористичних так званих ДНР та ЛНР", - сказав І.Гуськов.

За його словами, за наявності достатніх доказів, матеріали щодо кожної особи виділяються в окреме кримінальне провадження і передаються до суду.

"Ми сьогодні не спрямовували (запити – ред.) по лінії Інтерполу конкретно по бійцям (ПВК "Вагнер" – ред.), бо ми вважаємо, що на сьогодні ключовим для нас є документування їх злочинів і збір достатньої бази для того, щоб розпочати з головного керівника "Вагнера" – Дмитра Валерійовича Уткіна, а потім до кожного окремого бойовика цієї структури", - уточнив І.Гуськов.

Як повідомляв УНН, за інформацією СБУ, найманців "Вагнера" вербують у виправних колоніях.