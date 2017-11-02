СБУ не оголошувала в міжнародний розшук керівника "Вагнера" Уткіна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Служба безпеки України має інформацію щодо 1500 осіб, причетних до ПВК "Вагнер". Її керівника Дмитра Уткіна в міжнародний розшук поки не оголошували. Про це на брифінгу заявив керівник аппарату голови СБУ Ігор Гуськов, передає корреспондент УНН.
"Понад 1500 осіб, інформацію про яких має СБУ щодо їх належності до так званої ПВК "Вагнера", - зазначив І.Гуськов.
Він зазначив, що в рамках великої справи, яку розслідує СБУ, перевіряється також діяльність і 150 встановлених членів приватної воєнної кампанії "Вагнера".
"СБУ розслідується справа за ст.258 ККУ (участь у терористичній організації, терористичній діяльності), в рамках якої здійснюється збір інформації про кожного найманця, про кожного бойовика, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці терористичних так званих ДНР та ЛНР", - сказав І.Гуськов.
За його словами, за наявності достатніх доказів, матеріали щодо кожної особи виділяються в окреме кримінальне провадження і передаються до суду.
"Ми сьогодні не спрямовували (запити – ред.) по лінії Інтерполу конкретно по бійцям (ПВК "Вагнер" – ред.), бо ми вважаємо, що на сьогодні ключовим для нас є документування їх злочинів і збір достатньої бази для того, щоб розпочати з головного керівника "Вагнера" – Дмитра Валерійовича Уткіна, а потім до кожного окремого бойовика цієї структури", - уточнив І.Гуськов.
Як повідомляв УНН, за інформацією СБУ, найманців "Вагнера" вербують у виправних колоніях.