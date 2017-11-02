СБУ не оголошувала в міжнародний розшук керівника "Вагнера" Уткіна

ukru
18:53 • 56203 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

15:10 • 73892 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 107187 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 116086 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 163239 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 119173 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 108570 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133415 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121021 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123241 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.3 м/с
70 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 78136 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 119724 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

17:24 • 34018 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 42334 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 34279 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 56195 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 119724 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 163234 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 196134 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 206431 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 78136 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 114787 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 141134 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 130863 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 161423 перегляди
Актуальне
СБУ не оголошувала в міжнародний розшук керівника "Вагнера" Уткіна

СБУ не оголошувала в міжнародний розшук керівника "Вагнера" Уткіна

Київ • УНН

 • 9051 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Служба безпеки України має інформацію щодо 1500 осіб, причетних до ПВК "Вагнер". Її керівника Дмитра Уткіна в міжнародний розшук поки не оголошували. Про це на брифінгу заявив керівник аппарату голови СБУ Ігор Гуськов, передає корреспондент УНН.

"Понад 1500 осіб, інформацію про яких має СБУ щодо їх належності до так званої ПВК "Вагнера", - зазначив І.Гуськов.

Він зазначив, що в рамках великої справи, яку розслідує СБУ, перевіряється також діяльність і 150 встановлених членів приватної воєнної кампанії "Вагнера".

"СБУ розслідується справа за ст.258 ККУ (участь у терористичній організації, терористичній діяльності), в рамках якої здійснюється збір інформації про кожного найманця, про кожного бойовика, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці терористичних так званих ДНР та ЛНР", - сказав І.Гуськов.

За його словами, за наявності достатніх доказів, матеріали щодо кожної особи виділяються в окреме кримінальне провадження і передаються до суду.

"Ми сьогодні не спрямовували (запити – ред.) по лінії Інтерполу конкретно по бійцям (ПВК "Вагнер" – ред.), бо ми вважаємо, що на сьогодні ключовим для нас є документування їх злочинів і збір достатньої бази для того, щоб розпочати з головного керівника "Вагнера" – Дмитра Валерійовича Уткіна, а потім до кожного окремого бойовика цієї структури", - уточнив І.Гуськов.

Як повідомляв УНН, за інформацією СБУ, найманців "Вагнера" вербують у виправних колоніях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.22
Bitcoin
$87,039.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.90
Ethereum
$2,002.86