СБУ не объявляла в международный розыск руководителя "Вагнера" ​​Уткина

"Более 1500 человек, информация о которых должна СБУ по их принадлежности к так называемой группе "Вагнера", - отметил И.Гуськов.

Он отметил, что в рамках большого дела, которое расследует СБУ, проверяется также деятельность и 150 установленных участников закрытой военной кампании "Вагнера".

"СБУ расследуется дело по ст.258 УК (участие в террористической организации, террористической деятельности), в рамках которой осуществляется сбор информации о каждом наемнике, о каждом боевике, который участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне террористических так называемых "ДНР" и "ЛНР" - сказал И.Гуськов.

По его словам, при наличии достаточных доказательств, материалы по каждому лицу выделяются в отдельное уголовное производство и передаются в суд.

"Мы сегодня не направляли (запросы - ред.) по линии Интерпола конкретно по бойцам ("Вагнер"- ред.), потому что мы считаем, что на сегодняшний день ключевым для нас является документирование их преступлений и сбор достаточной базы для того, чтобы начать с главного руководителя "Вагнера" ​​- Дмитрия Валерьевича Уткина, а затем в каждый боевика этой структуры", - уточнил И.Гуськов.

Как сообщал УНН, по информации СБУ, наемников "Вагнера" вербуют в исправительных колониях.