СБУ надасть правову оцінку діям Н.Савченко – Ю.Тандіт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Служба безпеки України надасть оцінку дій народного депутата Надії Савченко, яка порушила низку правових норм опублікувавши списки полонених українських військових. Про це повідомив в ефірі "5 каналу" радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.
"У даному випадку (опублікування списків українських заручників - ред.) порушена велика кількість правових норм. Зараз СБУ визначає правову оцінку того, що відбулося",- заявив Ю.Тандіт
За його словами, публікацією списків полонених українських бійців нардеп Надія Савченко порушила закон "Про персональні дані людини".
"У міжнародній практиці це недопустимо",- сказав він.
Крім того, за даними Ю.Тандіта, до СБУ телефонують міжнародні організації та закордонні колеги.
"Не можна таку інформацію давати без дозволу родичів. Надя обдзвонювала чи її помічники, яких у неї дуже багато, близьких чи рідних матерів, запитували, цікавились чи готові вони дати згоду, чи хочуть, щоб прізвище сина почали зараз всюди розкручувати, в тому числі за лінією зіткнення?" - сказав Ю.Тандіт.
Крім того, на його думку, Н.Савченко порушила закон "про боротьбу з тероризмом".
"У даному випадку вона, як посадова особа, не мала права називати імена наших захисників, військових відкрито, тому що вони досі служать і є нашими захисниками",- зазначив Ю.Тандіт, зазначивши, що є певна процедура розкриття даних про українських військових.
Нагадаємо, напередодні Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”.
Згодом нардеп відкоригувала списки.
У СБУ пообіцяли відреагувати на опублікування Н.Савченко списків заручників.