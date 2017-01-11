СБУ надасть правову оцінку діям Н.Савченко – Ю.Тандіт

"У даному випадку (опублікування списків українських заручників - ред.) порушена велика кількість правових норм. Зараз СБУ визначає правову оцінку того, що відбулося",- заявив Ю.Тандіт

За його словами, публікацією списків полонених українських бійців нардеп Надія Савченко порушила закон "Про персональні дані людини".

"У міжнародній практиці це недопустимо",- сказав він.

Крім того, за даними Ю.Тандіта, до СБУ телефонують міжнародні організації та закордонні колеги.

"Не можна таку інформацію давати без дозволу родичів. Надя обдзвонювала чи її помічники, яких у неї дуже багато, близьких чи рідних матерів, запитували, цікавились чи готові вони дати згоду, чи хочуть, щоб прізвище сина почали зараз всюди розкручувати, в тому числі за лінією зіткнення?" - сказав Ю.Тандіт.

Крім того, на його думку, Н.Савченко порушила закон "про боротьбу з тероризмом".

"У даному випадку вона, як посадова особа, не мала права називати імена наших захисників, військових відкрито, тому що вони досі служать і є нашими захисниками",- зазначив Ю.Тандіт, зазначивши, що є певна процедура розкриття даних про українських військових.

Нагадаємо, напередодні Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”.

Згодом нардеп відкоригувала списки.

У СБУ пообіцяли відреагувати на опублікування Н.Савченко списків заручників.