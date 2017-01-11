СБУ даст правовую оценку действиям Н.Савченко - Ю.Тандит
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Служба безопасности Украины даст оценку действий народного депутата Надежды Савченко, которая нарушила ряд правовых норм опубликовав списки пленных украинских военных. Об этом сообщил в эфире "5 канала" советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает УНН.
"В данном случае (опубликование списков украинских заложников - ред.) нарушено большое количество правовых норм. Сейчас СБУ определяет правовую оценку того, что произошло", - заявил Ю.Тандит
По его словам, публикацией списков пленных украинских бойцов нардеп Надежда Савченко нарушила закон "О персональных данных человека".
"В международной практике это недопустимо", - сказал он.
Кроме того, по данным Ю.Тандита, в СБУ звонят международные организации и зарубежные коллеги.
"Нельзя такую информацию давать без разрешения родственников. Надя обзванивала или ее помощники, которых у нее очень много, близких или родных матерей, спрашивали, интересовались готовы ли они дать согласие, хотят, чтобы фамилию сына начали сейчас везде раскручивать, в том числе за линией столкновения? " - сказал Ю.Тандит.
Кроме того, по его мнению, Н.Савченко нарушила закон "о борьбе с терроризмом".
"В данном случае она, как должностное лицо, не имела права называть имена наших защитников, военных открыто, потому что они до сих пор служат и являются нашими защитниками", - отметил Ю.Тандит, отметив, что есть определенная процедура раскрытия данных об украинских военных.
Напомним, накануне Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев , содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР / ЛНР".
Впоследствии нардеп откорректировала списки.
В СБУ пообещали отреагировать на опубликование Н.Савченко списков заложников.