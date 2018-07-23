СБУ ліквідувала транзит кокаїну із Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На Харківщині СБУ блокувала діяльність транснаціонального угруповання торговців кокаїном. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Співробітники СБ України затримали у Харкові одного із учасників угруповання під час збуту чергової партії наркотиків за 30 тисяч євро”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у наркоділка було вилучено три поліетиленові пакети з кокаїном загальною вагою понад 300 грамів.
За інформацією правоохоронців, роздрібна вартість усієї вилученої під час спецоперації партії наркотиків за цінами “чорного ринку” становить майже 1,5 мільйони гривень.
У результаті багатоетапної операції оперативники спецслужби встановили, що наркоділки організували контрабандні поставки з однієї з країн Європи кокаїну, який збували в Україні великими партіями. Товар ввозився в нашу країну кур’єрами. Правоохоронці задокументували кілька фактів збуту зловмисниками кокаїну та психотропу екстазі.
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Слідчими СБУ здійснюється кримінальне провадження за ознаками ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та ст. 307 (збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Наразі затриманому оголошено підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.
Нагадаємо, в Одесі затримано іноземця, якого розшукував Інтерпол.