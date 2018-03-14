СБУ ліквідувала агітаційну мережу, яка фінансувалася екс-міністром МВС Захарченком
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Співробітники СБУ спільно з Прокуратурою АР Крим провели комплекс процесуальних дій спрямованих на документування та блокування підривної діяльності проти України учасників антиукраїнської мережі, причетних до організації провокаційних акцій на замовлення країни-агресора. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що координація антиукраїнської мережі здійснювалася Артемом Бузілою, який спрямовував вказівки стосовно проведення антиукраїнських заходів безпосередньо з адміністрації російського президента. Фінансування її здійснювалося оточенням колишнього міністра МВС України Захарченка”, — йдеться у повідомленні.
У рамках відкритого кримінального провадження провели 28 санкціонованих обшуків у фігурантів справи в різних регіонах України. Під час них виявлено беззаперечні докази причетності учасників мережі до вчинення протиправних дій в інтересах спецслужб РФ.
За результатами слідчих дій у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Закарпатській, Миколаївській та Одеській областях слідчі вилучили для проведення експертизи сорок шість магнітних носіїв інформації та тридцять вісім мобільних пристроїв із важливими для досудового слідства матеріалами та даними. Виявлено друковані екстремістські агітаційні матеріалі, документи із грифом “Для службового користування”, які могли бути використані спецслужбами РФ для організації диверсій на одному з режимних об’єктів Нацполіції.
Вилучено матеріали з підготовки в одній із країн Європи фейкової міжнародної конференції із погодженим текстом для спікера на підтримку окупації АР Крим і дискредитацією української влади та розцінки на підкуп депутатів місцевих рад за прийняття необхідних російській стороні рішень і звернень до керівництва держави. Встановлено учасників “бойової групи” антиукраїнської мережі.
Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці виявили карту однієї із областей України з відмітками мостів й інших стратегічних об’єктів та літературу з військової топографії. У зловмисників вилучено сімсот грамів тротилу з п’ятьма електрозапалами, дві гранати Ф-1 та РГД-5, понад шістсот набоїв різного калібру. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Служба безпеки України ухвалила рішення щодо примусового повернення до Польщі 19-річного юнака, який спалив у закладі громадського харчування зображення гербу України.