СБУ ліквідувала агітаційну мережу, яка фінансувалася екс-міністром МВС Захарченком

КИЇВ. 14 березня. УНН. Співробітники СБУ спільно з Прокуратурою АР Крим провели комплекс процесуальних дій спрямованих на документування та блокування підривної діяльності проти України учасників антиукраїнської мережі, причетних до організації провокаційних акцій на замовлення країни-агресора. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.