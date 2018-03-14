СБУ ликвидировала агитационную сеть, которая финансировалась экс-министром МВД Захарченко

"Правоохранители установили, что координация антиукраинской сети осуществлялась Артемом Бузилой, который направлял указания по проведению антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации российского президента. Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Захарченко", - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины. Во время них обнаружены неопровержимые доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ.

По результатам следственных действий в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях следователи изъяли для проведения экспертизы сорок шесть магнитных носителей информации и тридцать восемь мобильных устройств с важными для досудебного следствия материалами и данными. Выявлено печатные экстремистские агитационные материалы, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы спецслужбами РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции.

Изъяты материалы по подготовке в одной из стран Европы фейковых международной конференции по согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации АР Крым и дискредитацией украинской власти и расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства. Установлено участников "боевой группы" антиукраинской сети.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии. У злоумышленников изъято семьсот граммов тротила с пятью электрозапалами, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более шестисот патронов различного калибра. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.110, ч.1 ст.111 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Польшу 19-летнего юношу, который сжег в заведении общественного питания изображение герба Украины.