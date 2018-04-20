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Сайт "Борусії" спрогнозував повернення Ярмоленка у матчі з "Байєром"

Київ • УНН

 • 8069 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Офіційний сайт дортмундської "Борусії" спрогнозував появу футболіста збірної України Андрія Ярмоленка у стартовому складі найближчого матчу німецької Бундесліги. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

Сайт "Борусії" спрогнозував повернення Ярмоленка у матчі з "Байєром"

Вже завтра в рамках 31-го туру дортмундці прийматимуть на своєму полі сусіда по турнірній таблиці — "Байєр". Поки що команди мають однакову кількість очок (51), але краща різниця забитих і пропущених м’ячів дозволяє леверкузенцям посідати третю сходинку в турнірній таблиці, відсунувши дортмундців на четверту.

Зважаючи на епідемію травм серед атакувальних гравців "Боруссії", офіційний сайт клубу прогнозує, що Ярмоленко вперше з 27 січня з’явиться на футбольному полі й уперше з 14 січня — у стартовому складі своєї команди.

Варто відзначити, що наш співвітчизник проходив довгий курс лікувався після травми, а потім набирав необхідні фізичні кондиції.

Нагадаємо, що у поєдинку першого кола турніру гол Ярмоленка приніс "Борусії" нічию у гостьовій грі з "фармацевтами".

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