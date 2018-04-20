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Сайт "Боруссии" спрогнозировал возвращение Ярмоленко в матче с "Байером"

Киев • УНН

 • 8069 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Официальный сайт дортмундской "Боруссии" спрогнозировал появление футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко в стартовом составе ближайшего матча немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Сайт "Боруссии" спрогнозировал возвращение Ярмоленко в матче с "Байером"

Уже завтра в рамках 31-го тура дортмундцы будут принимать на своем поле соседа по турнирной таблице - "Байер". Пока команды имеют одинаковое количество очков (51), но лучшая разница забитых и пропущенных мячей позволяет леверкузенцам занимать третье место в турнирной таблице, отодвинув дортмундцев на четвертое.

Несмотря на эпидемию травм среди атакующих игроков "Боруссии", официальный сайт клуба прогнозирует, что Ярмоленко впервые с 27 января появится на футбольном поле и впервые с 14 января - в стартовом составе своей команды.

Стоит отметить, что наш соотечественник проходил долгий курс лечился после травмы, а затем набирал необходимые физические кондиции.

Напомним, что в поединке первого круга турнира гол Ярмоленко принес "Боруссии" ничью в гостевой игре с "фармацевтами".

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