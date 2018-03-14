Савченко завтра прийде до СБУ

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко у четвер 15 березня прийде до управління Служби безпеки України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook Н.Савченко.

Згідно з повідомленням у Facebook, Н.Савченко у четвер 15 березня о 10:30 дасть брифінг за адресою Аскольдів провулок, 3А. Саме за цією адресою розташоване Головне управління Служби безпеки України у Києві та Київській області.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв внести до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко, якщо вона не прийде на допит до СБУ.

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