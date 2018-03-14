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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 22612 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 37547 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 42614 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 91184 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 86289 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103075 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110039 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Савченко завтра придет в СБУ

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко в четверг 15 марта придет к управлению Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Н.Савченко.

Согласно сообщению в Facebook, Н.Савченко в четверг, 15 марта в 10:30 даст брифинг по адресу Аскольдов переулок, 3А. Именно по этому адресу находится Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал внести в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, если она не придет на допрос в СБУ.

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