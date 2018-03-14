Савченко завтра придет в СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко в четверг 15 марта придет к управлению Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Н.Савченко.
Согласно сообщению в Facebook, Н.Савченко в четверг, 15 марта в 10:30 даст брифинг по адресу Аскольдов переулок, 3А. Именно по этому адресу находится Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал внести в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, если она не придет на допрос в СБУ.