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Савченко сьогодні планують перевірити на поліграфі

Савченко сьогодні планують перевірити на поліграфі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. За участю народного депутата Надії Савченко сьогодні о 9:00 планують провести експертизу з використанням поліграфа. Про це УНН раніше повідомила прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко.

За її словами, адвокати Савченко напередодні отримали від слідчих сповіщення про те, що нардепа допитають 17 квітня о 9:00.

"Процес прохождення поліграфа буде закритим. Ні про яку публічність мова не йде", - сказала Проторченко.

Як повідомляв УНН, у п’ятницю, 13 квітня, стан здоров’я Савченко не дозволив пройти перевірку на поліграфі. Вона тимчасово припинила голодування для проходження експертизи, однак 16 квітня це так і не вдалося.

Натомість, 16 квітня з 10:00 Савченко поновила голодування на безстроковий термін.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Суд заарештував Савченко до 20 травня.

Українські Національні Новини

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