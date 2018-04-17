Савченко сьогодні планують перевірити на поліграфі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За участю народного депутата Надії Савченко сьогодні о 9:00 планують провести експертизу з використанням поліграфа. Про це УНН раніше повідомила прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко.
За її словами, адвокати Савченко напередодні отримали від слідчих сповіщення про те, що нардепа допитають 17 квітня о 9:00.
"Процес прохождення поліграфа буде закритим. Ні про яку публічність мова не йде", - сказала Проторченко.
Як повідомляв УНН, у п’ятницю, 13 квітня, стан здоров’я Савченко не дозволив пройти перевірку на поліграфі. Вона тимчасово припинила голодування для проходження експертизи, однак 16 квітня це так і не вдалося.
Натомість, 16 квітня з 10:00 Савченко поновила голодування на безстроковий термін.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.