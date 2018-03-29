Савченко розповіла про умови тримання в СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, коментуючи умови свого утримання в слідчому ізоляторі, заявила, що "це однакова система, створена ще при КГБ". Про це вона сказала сьогодні у суді, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент УНН.
"Умови в СІЗО не бувають кращі – це однакова система, створена ще при КГБ. Умови – не кращі. Для того, щоб ми дожили до таких в’язниць, які є в Швеції, де найкращі в’язниці і найменша злочинність, Україні треба йти дійсно демократичним шляхом", - заявила Савченко у відповідь на питання журналістів про умови її тримання в СІЗО і самопочуття.
На питання про те, який вона бачить для себе запобіжний захід, нардеп відповіла: "Немає запобіжних заходів для волі. Людина народжена вільною, вільною буде завжди".
Нагадаємо, Савченко доставили на слухання апеляції на арешт.