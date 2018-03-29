Савченко рассказала об условиях содержания в СИЗО

"Условия в СИЗО не бывают лучше - это одинаковая система, созданная еще при КГБ. Условия - не лучше. Для того, чтобы мы дожили до таких тюрем, которые есть в Швеции, где лучшие тюрьмы и наименьшая преступность, Украине нужно идти действительно демократическим путем", - заявила Савченко в ответ на вопрос журналистов об условиях ее содержания в СИЗО и самочувствие.

На вопрос о том, какой она видит для себя меру пресечения, нардеп ответила: "Нет мер пресечения для свободы. Человек рожден свободным, свободным будет всегда".

Напомним, Савченко доставили на слушания апелляции на арест.