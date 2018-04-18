Савченко доставили в суд для отримання дозволу на відбір біологічних зразків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Народного депутата Надію Савченко доставили до Шевченківського районного суду міста Києва для отримання дозволу на відбір біологічних зразків, повідомляє УНН.
Так, засідання суду почалось о 13:30, сама Надія Савченко перебуває у скляному боксі.
Напередодні Савченко пройшла експертизу на поліграфі.
Нагадаємо, перевірка Савченко на поліграфі повинна була відбутися раніше, заради чого вона припинила голодування на три дні. Перевірка не відбулася, і Савченко з 10:00 16 квітня відновила голодування.
Як повідомляв УНН, Надія Савченко 23 березня оголосила голодування.
Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.