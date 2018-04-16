Савченко допитають на поліграфі завтра о 9:00
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Народного депутата Надію Савченко допитають на детекторі брехні завтра, 17 квітня, о 9:00 ранку. Про це УНН в ексклюзивному коментарі повідомила прес-секретар Надії Савченко Тетяна Проторченко.
За її словами, адвокати Савченко сьогодні отримали від слідчих сповіщення про те, що нардепа допитають завтра о 9:00 у стінах СІЗО Служби безпеки України.
“Процес прохождення поліграфа буде закритим. Ні про яку публічність мова не йде”, — сказала Проторченко.
Додамо, це — вже друга спроба пройти детектор брехні народним депутатом Савченко.
Як повідомляв УНН, у п’ятницю, 13 квітня, стан здоров’я Савченко не дозволив пройти перевірку на поліграфі.
Натомість, 16 квітня з 10:00 Савченко поновила голодування на безстроковий термін.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.