Саудівський король провів телефонну розмову з президентом Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у неділю ввечері. В ході розмови саудівський монарх подякував турецькому лідеру за підтримку ідеї створення спільної групи з розслідування зникнення журналіста Джамаля Хашкаджі, передає Саудівське агентство друку, інформує УНН.
Уточнюється, що монарх також підкреслив стійкість відносин Туреччини та Саудівської Аравії і взаємну зацікавленість двох країн у їх розвитку.
У свою чергу президент Туреччини дав високу оцінку братнім та історичним зв’язкам двох країн і народів, підкресливши своє прагнення до їх зміцнення, передає агентство.
Як повідомляв УНН, голова ради директорів Ford Motor Company Білл Форд скасував поїздку на інвестиційну конференцію в Ер-Ріяд після зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.