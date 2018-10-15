Саудовский король провел телефонный разговор с президентом Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в воскресенье вечером. В ходе разговора саудовский монарх поблагодарил турецкого лидера за поддержку идеи создания совместной группы по расследованию исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи, передает Саудовское агентство печати, информирует УНН.
Уточняется, что монарх также подчеркнул устойчивость отношений Турции и Саудовской Аравии и взаимную заинтересованность двух стран в их развитии.
В свою очередь президент Турции дал высокую оценку братским и историческим связям двух стран и народов, подчеркнув свое стремление к их укреплению, передает агентство.
Как сообщал УНН, глава совета директоров Ford Motor Company Билл Форд отменил поездку на инвестиционной конференции в Эр-Рияд после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.