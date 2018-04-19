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Саргсян побачив негативний ефект на економіку через протести в Єревані

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Триваючі в Єревані акції протесту негативно впливають на економічний розвиток Вірменії, заявив прем'єр-міністр країни Серж Саргсян. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Aysor.

Саргсян побачив негативний ефект на економіку через протести в Єревані

Права і свободи людини є пріоритетом, сказав він, відповідаючи на питання, чи впливає активність мітингів на економічний розвиток країни. “Ці основні права, якщо вони реалізуються в рамках логіки, жодним чином не перешкоджатимуть економічному розвитку. Але коли вони стають непропорційними, коли вони перетворюються в пробки в Єревані, то, як ви думаєте, чи можуть вони мати позитивний ефект?” — задався питанням Саргсян.

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Прем’єр-міністр зазначив, що в останні роки у Вірменії був тільки один спокійний рік, коли не було зовнішньої або внутрішньої нестабільності. “Напевно 2017 був єдиним роком, коли на вулицях не було мітингів, туристи могли приїжджати в Єреван, інвестори могли приходити і робити інвестиції”, — заявив Саргсян. Прем’єр підкреслив, що в той рік Вірменія досягла економічного зростання в 7,5%.

Як раніше повідомляв УНН, з 13 квітня представники опозиції Республіки Вірменія розпочали масові акції протесту. Мітингувальники виступали проти кандидатури колишнього президента країни Сержа Саргсяна на пост прем’єр-міністра Вірменії. Однак 17 квітня вірменський парламент, незважаючи на акції протесту, обрав Саргсяна главою уряду.

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У зв’язку з цим лідер опозиційної партії “Громадянський договір”, депутат парламенту Вірменії Нікол Пашинян оголосив “народну, ненасильницьку оксамитову революцію”. 18 квітня в Єревані продовжилися акції протесту. Демонстранти заблокували вхід до будівлі Міністерства закордонних справ країни, а також ходом дійшли до резиденції прем’єр-міністра Вірменії. При цьому, Пашинян закликав протестуючих зберігати спокій і не робити агресивних дій. Потім, протестуючі вирушили у бік проспекту Баграмяна, а звідти — на площу Республіки. Там Нікол Пашинян закликав прихильників розходитися по домівках, а вранці 19 квітня продовжити протестні дії.

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