Сапери за чотири дні знешкодили 355 вибухонебезпечних предметів у зоні АТО

“Військові сапери в районі проведення антитерористичної операції очистили від мін понад 1,5 га місцевості та знешкодили 355 вибухонебезпечних предметів”, — сказала вона.

Всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи ЗСУ знешкодили понад 140,5 тисяч мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів 2765 га території на Луганщині та Донеччині.

Як повідомляв УНН, спецзагін ДСНС знищив понад 2 тис. вибухонебезпечних предметів на території Донецької області.