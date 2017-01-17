Сапери за чотири дні знешкодили 355 вибухонебезпечних предметів у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. За останні чотири дні військові сапери знешкодили 355 вибухонебезпечних предметів, очистивши при цьому 1,5 га території. Про це під час брифінгу на тему діяльності Міністерства оборони за останні 4 дні повідомила речник Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“Військові сапери в районі проведення антитерористичної операції очистили від мін понад 1,5 га місцевості та знешкодили 355 вибухонебезпечних предметів”, — сказала вона.
Всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи ЗСУ знешкодили понад 140,5 тисяч мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів 2765 га території на Луганщині та Донеччині.
Як повідомляв УНН, спецзагін ДСНС знищив понад 2 тис. вибухонебезпечних предметів на території Донецької області.