Саперы за четыре дня обезвредили 355 взрывоопасных предметов в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. За последние четыре дня военные саперы обезвредили 355 взрывоопасных предметов, очистив при этом 1,5 га территории. Об этом во время брифинга на тему деятельности Министерства обороны за последние 4 дня сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.
"Военные саперы в районе проведения антитеррористической операции очистили от мин более 1,5 га местности и обезвредили 355 взрывоопасных предметов", - сказала она.
Всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения ВСУ обезвредили более 140,5 тысяч минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов 2765 га территории Луганской и Донецкой областей.
Как сообщал УНН, спецотряд ГосЧС уничтожил более 2 тыс. взрывоопасных предметов на территории Донецкой области.