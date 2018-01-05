САП завершила розслідування справи Мартиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування кримінального провадження стосовно народного депутата Миколи Мартиненка і готова надати матеріали стороні захисту і підозрюваному для ознайомлення. Про це УНН повідомив адвокат М.Мартиненка Петро Бойко.
“Вчора нам листом офіційно було повідомлено про завершення розслідування і готовність надати матеріали для ознайомлення”, — сказав П.Бойко.
За його словами, захист ще не бачив матеріалів, але з боку прокуратури отримана інформація, що справа налічує близько 200 томів.
“Ми жодним чином не зацікавлені у затягуванні ознайомлення, тому зробимо все максимально швидко”, — зазначив адвокат.
Як повідомляв УНН, НАБУ повідомило про підозру Мартиненку у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.
Нагадаємо, суд віддав Мартиненка на поруки нардепам і міністрам.