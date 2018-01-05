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САП завершила расследование дела Мартыненко

Киев • УНН

 • 17244 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении народного депутата Николая Мартыненко и готова предоставить материалы стороне защиты и подозреваемому для ознакомления. Об этом УНН сообщил адвокат Н.Мартыненко Петр Бойко.

САП завершила расследование дела Мартыненко

"Вчера нам письмом официально было сообщено о завершении расследования и готовности предоставить материалы для ознакомления", - сказал П.Бойко.

По его словам, защита еще не видела материалов, но со стороны прокуратуры получена информация, что дело насчитывает около 200 томов.

"Мы никоим образом не заинтересованы в затягивании ознакомления, поэтому сделаем все максимально быстро", - отметил адвокат.

Как сообщал УНН, НАБУ сообщил о подозрении Мартыненко в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

Напомним, суд отдал Мартыненко на поруки нардепам и министрам.

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