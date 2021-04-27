САП не буде розслідувати корупцію в "Укрзалізниці" за заявою ексглави Жмака

Крім того, що Жмак звинуватив Наглядова раду “Укрзалізниці” в корупції, він ще й приклав лист, який, на його думку, це підтверджує.

“Так чи не сама наглядова рада УЗ виступає замовником повернення до непрозорих тендерів, які відкривають дорогу різноманітним „фірмочкам“ сумнівних бенефіціарів? Чи не настав час встановити реальну причину збитків УЗ протягом останніх років і роль в цьому гастролерів з наглядової ради, у деяких з яких через два місяці закінчуються повноваження?”, — написав недавно Жмак у себе в Telegram.

Риторичне питання Жмака УНН адресував компетентним органам, а саме НАБУ і САП.

У САП повідомили, що “заява колишнього голови правління АТ „Укрзалізниця“ не відповідає передбаченим законом вимогам до заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, а викладені в ній відомості недостатні для початку досудового розслідування. За наявності відомостей про вчинення конкретного кримінального злочину заявнику необхідно звернутися в орган попереднього розслідування з відповідною заявою”.

У НАБУ тим часом заявили, що “інформаційне агентство „УНН“ не є заявником щодо такої інформації, а отже Національне бюро не зобов’язане надавати інформацію про внесення або невнесення відомостей в ЄРДР за вказаними фактами”.

З вищезазначеного випливає, що за даним фактом відсутня кримінальне провадження та антикорупціонери проігнорували черговий сигнал про корупцію в “Укрзалізниці”.

Довідка

214 стаття Кримінального процесуального кодексу зобов’язує слідчого і прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань , почати розслідування і через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Доповнення

За інформацією співрозмовників УНН, САП і НАБУ навмисне гальмують виявлення і розслідування корупції в “Укрзалізниці”. Для підтвердження або спростування цієї версії УНН звернувся в САП з проханням почати розслідування за фактом збитку державної “Укрзалізниці” в розмірі 8 млрд грн через рішення комерційного директора Іраклі Езугбая (колишній глава залізниці Грузії, звинувачений в розкраданнях, соратник Михайла Саакашвілі) знизити тарифи на вантажоперевезення.

Незважаючи на численні матеріали засобів масової інформації та звернення народних депутатів про можливий конфлікт інтересів Езугбая при прийнятті цього рішення, САП відмовився почати розслідування і пошуки втрачених 8 млрд грн. Детально тут.