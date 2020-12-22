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САП наполягатиме на арешті Татарова з альтернативою застави у 10 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягатиме на арешті заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова з можливістю внесення застави у 10 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.

САП наполягатиме на арешті Татарова з альтернативою застави у 10 млн грн

"Вручили клопотання про обрання запобіжного. Проситимемо тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн гривень застави", - сказала Постолюк.

Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня в НАБУ вручили повідомлення про підозру.

НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.

У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” (ч.3 ст.369 КК України).

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