Санжара визнано найкращим тренером року в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу оприлюднило ім'я найкращого тренера найвищого дивізіону чемпіонату України за підсумками 2017 року, повідомляє УНН з посиланням на сайт Об'єднання.
Цьогоріч Об’єднання вперше визначало найкращого тренера УПЛ за середніми оцінками тур за туром.
Найкращим із середнім показником 4,18 виявився Роман Санжар – головний тренер донецького "Олімпіка".
Серед його досягнень:
• вперше в історії "Олімпік" пробився у єврокубки та делегував гравця у національну збірну України;
• команда досягнула найвищого місця в історії (4 позиція в УПЛ сезону 2016/17);
• за підсумками календарного 2017 року (завершення минулого сезону і перша частина поточного) "Олімпік" входить у п’ятірку найкращих команд України.
Варто відзначити, що тричі по ходу сезону Санжар визнавався найкращим в УПЛ за підсумками турів за версією нашого Об’єднання.
Нагадаємо, що представника "Десни" обрано кращим тренером Першої ліги України в 2017 році.