"Саня, дякую": Зеленський відреагував на здобуття Усиком титулу чемпіона світу

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“Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO — знову, як це і має бути, належать українцю! Саня, дякую!

Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій! Важка, але тому ще цінніша перемога.

Браво, Чемпіоне! Міць! Сила! Усик! УКРАЇНА!!!”, — написав президент.

Нагадаємо

В ніч на 26 вересня Усик переміг Джошуа та став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі.