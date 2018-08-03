Санкції витіснили останню західну мережу готелів з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Американська фірма Best Western Hotels & Resorts, остання західна готельна мережа, яка все ще перебувала в Криму, пішла з півострова через санкції, введені після незаконної анексії Росією. Про це з посиланням на двох співробітників готелю повідомляє Reuters, передає УНН.
Готель Best Western Sevastopol, будівля радянської епохи на причалі в порту Севастополя, став одним з небагатьох видимих ознак міжнародної ділової присутності, що залишилися після анексії в 2014 році. Інші великі бренди, серед яких McDonald's Corp і Radisson Hotels, вже покинули Крим, пише видання.
Готель все ще працює, але знак, що ідентифікує його як готель Best Western, був знятий з будівлі і тепер на сайтах бронювання називається Sevastopol Hotel and Spa.
Мажоритарним власником готелю є компанія Sevastopol Investment Group Ltd, яка, за даними російських податкових служб, зареєстрована на Сейшельських островах.
Best Western не володіє і не управляє готелями, а має систему франчайзингу, відповідно до якої власники або оператори готелю можуть платити за право використовувати бренд компанії.
Один із співробітників готелю сказав, що франчайзингова угода з Best Western завершилася в жовтні минулого року через санкції.
"Тепер нас просто називають Севастопольським готелем. Ми перестали платити за франшизу", - сказав співробітник готелю.
У вівторок ЄС розширив список санкцій, пов'язаний з анексією Криму Росією, а також будівництвом Керченського моста. Як зазначалося в Офіційному журналі ЄС, санкції були введені щодо ще шести російських компаній.