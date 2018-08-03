Санкции вытеснили последнюю западную сеть отелей из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Американская фирма Best Western Hotels & Resorts, последняя западная гостиничная сеть, все еще находившаяся в Крыму, ушла с полуострова из-за санкций, введенных после незаконной аннексии Россией. Об этом со ссылкой на двух сотрудников отеля сообщает Reuters, передает УНН.
Отель Best Western Sevastopol, здание советской эпохи на причале в порту Севастополя, стал одним из немногих видимых признаков международного делового присутствия, оставшихся после аннексии в 2014 году. Другие крупные бренды, среди которых McDonald's Corp и Radisson Hotels, уже покинули Крым, пишет издание.
Отель все еще работает, но знак, идентифицирующей его как отель Best Western, был снят со здания и теперь на сайтах бронирования называется Sevastopol Hotel and Spa.
Мажоритарным владельцем гостиницы является компания Sevastopol Investment Group Ltd, которая, по данным российских налоговых служб, зарегистрирована на Сейшельских островах.
Best Western не владеет и не управляет отелями, а имеет систему франчайзинга, в соответствии с которой владельцы или операторы отеля могут платить за право использовать бренд компании.
Один из сотрудников отеля сказал, что франчайзинговое соглашение с Best Western завершилось в октябре прошлого года из-за санкций.
"Теперь нас просто называют Севастопольской гостиницей. Мы перестали платить за франшизу", - сказал сотрудник отеля.
Во вторник ЕС расширил санкционный список, связанный с аннексией Крыма Россией, а также строительством Керченского моста. Как отмечалось в Официальном журнале ЕС, санкции были введены в отношении еще шести российских компаний.