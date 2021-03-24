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Санкції стали корупційним інструментом в руках влади з переділу чужого бізнесу - Олександр Охріменко

Санкції стали корупційним інструментом в руках влади з переділу чужого бізнесу - Олександр Охріменко

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Санкції РНБО почали перетворюватися з політичного інструменту захисту національних інтересів України від зовнішнього агресора в банальні методи економічного переділу чужого бізнесу. І це вже не боротьба за Незалежну Україну, а радше - за власні "шкурні інтереси".

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, коментуючи рішення Світу національної безпеки і оборони від 19 березня 2021 року про введення економічних санкцій проти ряду компаній, які отримали раніше ліцензії на розробку надр і видобуток корисних копалин.

"Останні санкції РНБО по суті почали переділ українських природних ресурсів під виглядом боротьби з російською агресією. Одна справа, коли приймаються санкції проти Януковича і його найближчого оточення, які вже давно втекли в Росію і реального бізнесу в Україні у них вже немає, але зовсім інше, коли рішення РНБО фактично відбирає у великої кількості українських компаній можливість займатися освоєнням природних ресурсів відповідно до раніше отриманих дозволів на видобуток корисних копалин ", - говорить Охріменко.

На думку експерта, в даному випадку замість фактора боротьби з російською агресією в діях влади проглядаються ознаки рейдерського захоплення і переділу прибуткового ринку видобутку природних ресурсів.

"Фактично своїм рішенням РНБО, без будь-яких пояснень і без рішень суду, ввела санкції проти цілої групи компаній, таких як" Геоконнект "," Глобал Геоінвест "та інших, які займаються видобутком корисних копалин в Україні. Тепер ці компанії автоматично втрачають законне право на видобуток корисних копалин тільки тому, що хтось із оточення на Банковій вирішив переділити ринок видобутку корисних копалин. Навіщо, це робити, як тільки не намагатися віддати видобуток корисних копалин "своїм компаніям". А може тут інше і тепер власники компаній, які потрапили під санкції просто змушені будуть піти "домовлятися?" - припускає Охріменко.

Експерт нагадав, що Володимир Зеленський і представники його найближчого оточення дуже часто проголошують "перемоги" над корупцією. Однак остання продовжує пускати все більш глибоке коріння у владних коридорах.

"У нас корупція вже стала інструментом державної політики, коли на догоду рішення" економічних питань "з'являються рішення РНБО, які не стільки б'ють реально по Януковичу і його оточенню, а просто ведуть до того, що будь-який інвестор, в тому числі і зарубіжний, тисячу раз подумає, чи варто йому зв'язуватися з Україною і інвестувати в цю країну гроші. Навіть, якщо є питання до окремим підприємцям і їх діяльності, яка викликає побоювання за безпеку України, то в цьому випадку, як мінімум, потрібно рішення суду, де буде доведено, що є необхідність заборонити роботу тих чи інших компаній, які нібито розкрадають українські природні ресурси. Тоді не буде це виглядати, як корупція і рейдерське захоплення ", - резюмував Олександр Охрименко.

19 березня 2021 року РНБО ввів санкції проти 19 компаній, які володіють ліцензіями на розробку надр і видобуток корисних копалин. У списку санкцій потрапили: "Геоконект", "Глобал гео інвест", "Трансетгео", "Геопост", "Геовертікаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бестоілкомпані" , "Надрапростір", "Інфогеотренд", "Еджінмарка", "Екогазальянс", "Епіваленерджі", "Юнолітоіл", "Профіннафт", "Бестгеотек".

Секретар РНБО Олексій Данилов дав вказівку провести аудит виданих дозволів на користування надрами заднім числом - вже після прийнятого рішення про введення санкцій, і в разі виявлення порушень націоналізувати родовища.

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