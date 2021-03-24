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Санкции стали коррупционным инструментом в руках власти по переделу чужого бизнеса - Александр Охрименко

Санкции стали коррупционным инструментом в руках власти по переделу чужого бизнеса - Александр Охрименко

Киев  •  УНН

 • 10183 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Санкции СНБО начали превращаться из политического инструмента защиты национальных интересов Украины от внешнего агрессора в банальные методы экономического передела чужого бизнеса. И это уже не борьба за Независимую Украину, а скорее — за собственные “шкурные интересы”.

Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя решение Света национальной безопасности и обороны от 19 марта 2021 года о введении экономических санкций против ряда компаний, получивших ранее лицензии на разработку недр и добычу полезных ископаемых.

“Последние санкции СНБО по сути начали передел украинских природных ресурсов под видом борьбы с российской агрессией. Одно дело, когда принимаются санкции против Януковича и его ближайшего окружения, которые уже давно убежали в Россию и реального бизнеса в Украине у них уже нет, но совершенно другое, когда решение СНБО фактически отбирает у большого количества украинских компаний возможность заниматься освоением природных ресурсов согласно ранее полученных разрешений на добычу полезных ископаемых”, — говорит Охрименко.

По мнению эксперта, в данном случае вместо фактора борьбы с российской агрессией в действиях власти просматриваются признаки рейдерского захвата и передела прибыльного рынка добычи природных ресурсов.

“Фактически своим решением СНБО, без каких-либо объяснений и без решений суда, ввела санкции против целой группы компаний, таких как “Геоконнект”, “Глобал Геоинвест” и других, которые занимаются добычей полезных ископаемых в Украине. Теперь эти компании автоматически теряют законное право на добычу полезных ископаемых только потому, что кто-то из окружения на Банковой решил переделить рынок добычи полезных ископаемых. Зачем, это делать, как только не пытаться отдать добычу полезных ископаемых “своим компаниям”. А может тут другое и теперь владельцы компаний, которые попали под санкции просто вынуждены будут пойти “договариваться?” — предполагает Охрименко.

Эксперт напомнил, что Владимир Зеленский и представители его ближайшего окружения очень часто провозглашают “победы” над коррупцией. Однако последняя продолжает пускать все более глубокие корни во властных коридорах.

“У нас коррупция уже стала инструментом государственной политики, когда в угоду решения „экономических вопросов“ появляются решения СНБО, которые не столько бьют реально по Януковичу и его окружению, а просто ведут к тому, что любой инвестор, в том числе и зарубежный, тысячу раз подумает, стоит ли ему связываться с Украиной и инвестировать в эту страну деньги. Даже, если есть вопросы к отдельным бизнесменам и их деятельности, которая вызывает опасения за безопасность Украины, то в этом случае, как минимум, нужно решение суда, где будет доказано, что есть необходимость запретить работу тех или иных компаний, которые якобы разворовывают украинские природные ресурсы. Тогда не будет это выглядеть, как коррупция и рейдерский захват”, — резюмировал Александр Охрименко.

19 марта 2021 года, СНБО ввел санкции против 19 компаний, владеющих лицензиями на разработку недр и добычу полезных ископаемых. В санкционный список попали: “Геоконект”, “Глобал гео инвест”, “Трансетгео”, “Геопост”, “Геовертикаль”, “Геотаргет”, “Надрапрайд”, “Геофорс”, “Геостенс”, “Надравестгруп”, “Бестоилкомпани”, “Надрапростир”, “Инфогеотренд”, “Эджинмарка”, “Экогазальянс”, “Эпиваленерджи”, “Юнолитоил”, “Профиннафт”, “Бестгеотек”.

Секретарь СНБО Алексей Данилов дал указание провести аудит выданных разрешений на недропользование задним числом — уже после принятого решения о введении санкций, и в случае выявления нарушений национализировать месторождения.

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